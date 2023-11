Domenica l’inaugurazione della nuova sede della Piccola Betlemme

Nuova sede per la Piccola Betlemme, che, da Palazzo Esposizioni, si sposta in via Leonardo Da Vinci 12. L’inaugurazione è in programma domenica 3 dicembre, alle 15, con una festa aperta a tutti, in particolare a tutte le persone vicine alla cucina-emporio solidale. Oltre 2000 gli utenti mensili dell’associazione. Per la maggior parte italiani o provenienti dal nord Africa o dall’Europa dell’est. 1 tonnellata e mezzo la quantità di viveri utilizzata settimanalmente dai volontari, circa 45 persone. Numeri moltiplicati con l’alluvione. Da maggio, oltre alla mensa, è stato necessario aprire l’emporio pe coloro che sono stati più duramente colpiti per aiutarli nella spesa.