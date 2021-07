Da almeno vent’anni, piazza Antonio Rosmini, adiacente a via Badiali e a viale Lercaro, laddove sorge il supermercato Lidl altamente frequentato, contiene al suo interno, in forma quadrata, senza una propria denominazione, un parco pubblico non da poco, essendo vasto 2.500/3.000 metri quadrati. Non è purtroppo fruito dai cittadini perché di parco ha solo il nome, essendo il verde ridotto a dieci alberi, quindi con scarsissima ombra, e per il resto spoglio e desertificato, con sei panchine esposte al sole perché lontane dagli alberi e perciò corrose, e una fontanella a cui è stato tolto il rubinetto.

Sollecitati dai residenti in zona, segnaliamo al servizio Ambiente del Comune di Ravenna, trattandosi di interventi di manutenzione e gestione di un’area di propria competenza, la necessità di riqualificare a vero parco piazza Rosmini, provvedendo a piantumarvi un maggior numero di alberi, nel frattempo collocando le panchine all’ombra di quelli esistenti, a renderne verde il terreno brullo interno ai percorsi, a riattivare la fontanella.

In tal modo, l’aspetto sconfortante e deprimente dell’area lascerebbe il posto al vero parco che dovrebbe essere.