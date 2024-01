“Le imprese romagnole non hanno ancora visto un euro e sono bloccate tutte le procedure per ogni possibile indennizzo”

Mirko De Carli, consigliere nazionale del Popolo della Famiglia e consigliere comunale a Riolo Terme per la lista “Lista per Riolo Terme – Il Popolo della Famiglia”, fa suo l’appello di Ascom rispetto ai ritardi di Governo e Commissario per l’alluvione: “Le imprese romagnole colpite dall’alluvione ancora non vedono nulla dei risarcimenti promessi e non hanno modo nemmeno di procedere con le perizie necessarie perché non sono ancora definite regole guida chiare e praticabili da seguire. Giusto e doveroso l’appello di Ascom, al quale ci uniamo convintamente: le 1848 aziende che hanno chiesto risarcimenti in Camera di Commercio a Ravenna sono parte fondamentale della spina dorsale economica e produttiva della Provincia e non possono essere lasciate sole. Sopratutto quelle operanti in zone appenniniche. Il Governo promise, per bocca dei suoi ministri e rappresentanti di partito della nostra regione, che sarebbero stati ristorati al 100% i danni a famiglie e imprese: questo non è accaduto e l’incertezza perdurante porta a sempre nuovi fallimenti di imprese, chiusure e disagi a non finire. Ora da Roma e da Figliuolo arrivi una risposta chiara all’appello di Ascom e si definisca una road map operativa con certezze sulle procedure e sulle reali disponibilità finanziarie messe in campo” dichiara De Carli.