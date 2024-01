Da oggi, mercoledì 17 gennaio, fino a sabato 2 marzo 2024 è possibile presentare le osservazioni all’aggiornamento del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) e del Piano generale del traffico urbano (Pgtu) che, dopo l’adozione da parte della Giunta il 19 dicembre scorso, sono ora pubblicati al seguente link https://bit.ly/3SpTYdH-PUMS. I soggetti interessati potranno prendere visione della documentazione e scaricare le proposte complete del Pums e del Pgtu, entrambi aggiornati, e la modulistica per poter presentare le proprie proposte e considerazioni. Osservazioni che possono essere rivolte anche al Rapporto ambientale e sulla sintesi non tecnica, ai fini della Valutazione ambientale strategica.

Tre le modalità di presentazione delle osservazioni:

– compilazione del form, con accesso tramite Spid, dalla pagina https://bit.ly/3SpTYdH-PUMS

– in formato digitale, compilando il modulo scaricabile dalla medesima pagina e da inviare via Pec all’indirizzo mobilita.comune.ravenna@legalmail.it

– in formato cartaceo, preferibilmente utilizzando lo stesso modulo, in unica copia semplice, da spedire o consegnare all’Ufficio archivio e protocollo, in piazza del Popolo 1, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il giovedì dalle 15 alle 17.

Al termine del periodo di presentazione delle osservazioni la Giunta comunale proporrà le proprie determinazioni in merito alle stesse, per consentire l’approvazione del Pums e del Pgtu in Consiglio comunale.