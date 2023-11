“Tutti i Campus universitari romagnoli affrontano l’Anno Accademico 23/24 registrando sensibili aumenti sia nelle immatricolazioni che nei posti letto disponibili” afferma Giannantonio Mingozzi della segreteria regionale del PRI; sono dati che recuperano alcune difficoltà delle scorso anno e dimostrano un grado di vitalità e di qualità degli insegnamenti straordinario, al quale si aggiunge un rapporto oltremodo produttivo per gli inserimenti nel mondo delle imprese e del lavoro”.

“Ravenna, ad esempio, supera di un 20% le 1300 immatricolazioni del 2022, raddoppia i posti letto a disposizione (200) anche grazie all’impegno di ASPI, Arcivescovado e Flaminia ma soprattutto per l’accresciuta disponibilità delle famiglie ad affittare singole o doppie agli studenti fuori sede, a prezzi del tutto ragionevoli”. “Il nuovo Studentato sta procedendo, ed a Ravenna alcuni dipartimenti (medicina in particolare, abbinata a Forlì) attirano iscritti da più parti e contribuiscono a superare la cifra totale di 4000 universitari che hanno scelto Ravenna per il loro futuro”. “Anche la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha confermato ieri sensibilità e risorse per per il polo ravennate; un impegno che si aggiunge al notevole stanziamento che via via la Fondazione Cassa di Risparmio ha erogato da 30 anni a questa parte, diventando il principale finanziatore delle nostre sedi”.

“Va detto, conclude Mingozzi, che è possibile migliorare anche la collaborazione tra città e città, migliorando così la qualità dell’offerta; mi riferisco, ad esempio, all’opportunità che Forlì e Ravenna si raccordino sul fronte delle materie nautiche e delle innovazioni previste”. “Sarebbe un errore se a Forlì la prima università della nautica (come la chiama la Regione) procedesse senza considerare che a Ravenna esistono ormai da anni sia il Tecnopolo della Nautica che il Centro Ricerche di Marina entrambi impegnati ad alimentare corsi legati allo sviluppo del porto e delle attività connesse; altrettanto dicasi per almeno due Master di Giurisprudenza ed un Corso di alta specializzazione in Logistica che stanno avendo notevole successo di iscritti e di qualificazione per le nuove leve del domani impegnate nell’ambito portuale”.