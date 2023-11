<Celebriamo il passato abbracciando il futuro>: con questo slogan ItalCredi Spa, presieduta da Luca Anselmi e diretta da Arnaldo Furlotti, ha festeggiato oggi a Milano i 40 anni di attività.

ItalCredi Spa fa parte del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna Spa presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi, e dispone di 90 agenzie e 5 filiali dirette in gran parte del territorio nazionale. Specializzata nella cessione del quinto e nei prestiti a dipendenti e pensionati, ItalCredi Spa fa registrare un importante sviluppo delle proprie attività grazie alla solidità del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna Spa, banca privata e indipendente dal 1840, alla trasparenza, alla professionalità, all’attenzione alla sostenibilità, all’esperienza di 40 anni nel settore del credito ed alla capacità di dare prioritariamente importanza ai valori ed ai progetti delle persone attraverso la preziosa opera dei propri agenti.

All’evento per celebrare i 40 anni di ItalCredi a Milano sono intervenuti il Presidente de La Cassa di Ravenna Spa Antonio Patuelli, il Direttore Generale Nicola Sbrizzi, il Presidente di ItalCredi Spa Luca Anselmi, il Direttore Generale Arnaldo Furlotti ed il Vice Direttore Sostituto Fabrizio Nannotti. Nata nel 1983, ItalCredi Spa è stata acquisita nel 2006 dal Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna Spa che ne detiene oggi il 70% delle quote (il 30% è della Banca di Piacenza): dal 2015 è stabilmente tra le prime dieci aziende in Italia nel comparto della cessione del quinto.