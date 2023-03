Ponte di Pasqua e del 1° Maggio da tutto esaurito per gli agriturismi Terranostra Ravenna, l’associazione ambientalista per la promozione dell’agri-vacanza di qualità e la valorizzazione delle risorse naturali e rurali nata in seno a Coldiretti.

L’ottimo appeal dell’offerta agrituristica provinciale, capace già dall’immediato post Covid di attrarre turisti da tutta Italia e dall’estero, si conferma, dunque, anche in questo avvio della stagione dei ponti festivi. I dati, che testimoniano una crescita costante delle prenotazioni sia per la ristorazione che per l’ospitalità, sono emersi nella serata di ieri durante l’Assemblea provinciale Terranostra che ha proceduto al rinnovo dei propri vertici per il quinquennio 2023-2028.

L’assemblea provinciale ha confermato nella carica di presidente Gianluca Martelli dell’Agriturismo Martelli di Borgo Montone di Ravenna supportato dal nuovo Consiglio ora formato dalla vice-presidente Valentina Grementieri (agriturismo Cà Nova di Casola Valsenio), Stefano Gardi (Tenuta Nasano di Riolo Terme), Angela Vespignani (Agriturismo Castagnolo di Casola Valsenio) e Marco Bellosi (funzionario Coldiretti per la Bassa Romagna, nominato direttamente da Coldiretti).

Il Presidente Martelli, dopo aver ringraziato per la fiducia accordatagli dall’Assemblea, ha ribadito la volontà di lavorare al fine di sviluppare ulteriormente il peso istituzionale di Terranostra, unica associazione agrituristica ad aver ottenuto il riconoscimento di Associazione Ambientalista da parte del Ministero. A tal fine, uno degli obiettivi principali, è ampliare le collaborazioni con altre realtà che si occupano di ambiente, sostenibilità, sport e sana alimentazione partendo dallo sviluppo del progetto ‘Ravenna Green Tour’, i percorsi cicloturistici tra arte, natura e cibo a metro zero promossi da Terranostra in sinergia con Fiab (per info www.ravennagreentour.it) Proseguiranno poi nei prossimi mesi gli incontri dedicati alla cucina contadina, ma anche gli appuntamenti dedicati alla formazione interna coinvolgendo gli imprenditori agrituristici in percorsi ad hoc dedicati alla comunicazione aziendale, al marketing digitale e al confronto con altre realtà del comparto agrituristico ed agroalimentare della nostra provincia, emiliano-romagnole e d’Italia.