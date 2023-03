Inaugurata la Job Industrial Academy per formare personale specializzato in ambito metalmeccanico

Inaugurata a Ravenna, alle Bassette, la Job Industrial Academy, una scuola di formazione gratuita nata per far fronte alla carenza di personale specializzato. Sono un centinaio le aziende che hanno già fornito la propria collaborazione al progetto. Si stima che nel primo anno la scuola possa formare un migliaio di giovani. 27 le postazioni di lavoro, 18 i percorsi formativi disponibili e 10 i docenti. Partner del progetto la Cooperativa La Pieve: Job Industrial Academy infatti potrà rappresentare per le persone seguite dalla realtà sociale un’importante occasione di reinserimento nella comunità.