“Raccolti 5.000 kilogrammi di affetto dal cuore dei cittadini ravennati. La due giorni di “SVUOTA L’ARMADIO E FAI DEL BENE” organizzata dalla Direzione del Centro Commerciale Esp (da un’idea di Max Marketing) il 13 e 14 gennaio 2024 ha avuto un successo che è andato oltre le più rosee aspettative. Oltre 500 quintali di vestiti in ottime condizioni d’uso e conservazione si sono riversati nel centro esp a disposizione delle associazioni beneficiarie: Cuore e Territorio – Terzo Mondo Onlus e 8 marzo donne di Porto Fuori.

È già iniziato lo smistamento dei beni da parte della Consulta del volontariato di Ravenna verso i primi beneficiari grazie alle volontarie organizzate da Angela Gulminelli e Anna Redavid: Caritas Chiesa di S. Biagio, Associazione Cervia Social Food, Caritas Portomaggiore, Caritas diocesana.

Il presidente della Consulta ringrazia la direzione del Centro Commerciale ed in particolare modo la direttrice Rosa Ambra Vinelli, per l’opportunità solidale che ha dato alla città di Ravenna e, non di minor importanza, per lo sforzo economico messo in atto per il raggiungimento dell’obiettivo sociale e l’impeccabile organizzazione.

Proseguiranno le donazioni che si estenderanno anche in altre province.”