Tappa ravennate dedicata ai lavori del futuro per Youz Carovana, il tour di ascolto promosso dalla Regione con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla definizione delle politiche e delle azioni a favore dei giovani per il triennio 2022-2024.

L’appuntamento con la carovana di Youz è fissato per oggi pomeriggio ad Almagià, il Centro comunale per le arti che sorge nell’area della Darsena, con un fitto programma di appuntamenti a partire dal tardo pomeriggio fino alle 21,00 di stasera.

Il tutto nell’ambito della Fiera delle opportunità, con la presenza delle principali realtà del territorio che si occupano di giovani e delle problematiche del mercato del lavoro. Sono previsti laboratori ad hoc curati da Art-Er e non mancheranno neppure gli eventi di intrattenimento musicale.

L’arrivo a Ravenna della carovana Youz sarà anche l’occasione per la presentazione del nuovo portale regionale per le politiche giovanili, GIOVAZOOM (https://www.giovazoom.emr.it/it), che si presenta da oggi con una nuova veste grafica, più accattivante, ma soprattutto con contenuti arricchiti, l’ampliamento dei servizi offerti e un linguaggio rinnovato, più fresco.

“L’evento di oggi- sottolinea l’assessore regionale al Welfare e alle Politiche giovanili, Igor Taruffi– si inquadra nel percorso di ascolto e confronto con i nostri giovani avviato più di un anno fa e che solo in questo 2022 ha già toccato una ventina di località sull’intero territorio regionale, con circa 3.500 partecipanti. Sappiamo e siamo convinti che sia necessario continuare a lavorare insieme per raccogliere proposte e riflessioni per dare nuove risposte e soluzioni ai giovani, mettendoli sempre più al centro delle politiche regionali”.

GIOVAZOOM, più completo e accattivante

Il nuovo portale GIOVAZOOM, progettato per essere un vero e proprio punto di riferimento per tutti i ragazzi e le ragazze dell’Emilia-Romagna, fornirà informazioni sulle opportunità offerte dalla Regione non solo nell’ambito del lavoro e della formazione professionale, ma anche nel campo dell’assistenza sanitaria, della ricerca di un alloggio e molto altro.

Navigando all’interno del portale, anche con dispositivi mobili, sarà possibile condividere appuntamenti e iniziative e dare visibilità alle iniziative che le amministrazioni comunali, i centri di aggregazione, gli Informagiovani e le altre realtà territoriali organizzano con e per le giovani generazioni.

Non solo: il nuovo GIOVANIZOOM è stato pensato a mò di agenda comune dove segnalare appuntamenti da condividere con altri navigatori ed è in grado di sfruttare il sistema di geolocalizzazione per individuare all’istante spazi e luoghi di aggregazione, sale prove, spinner point, spazi di coworking, consultori, biblioteche e tanto altro ancora.

Nel portale è presente anche la sezione YoungERcard, la tessera gratuita che dà diritto a tutti i ragazzi e le ragazze che vivono, studiano o lavorano sul territorio regionale a tutta una serie di agevolazioni per la fruizione dei servizi culturali e sportivi come teatri, cinema e palestre, oltre a sconti presso numerosi esercizi commerciali.

Infine, ultimo ma non meno significativo, all’interno di GIOVAZOOM è stata inserita la nuova sezione dedicata alla creatività con l’area GA/ER giovani artisti delll’Emilia-Romagna che contiene informazioni su progetti, bandi o concorsi delle industrie culturali e creative, ma anche su spazi e servizi culturali presenti sul territorio regionale.

Dopo Ravenna la Carovana Youz farà tappa domani a Rimini, nell’ambito della fiera Ecomondo, per parlare di sostenibilità e lavori green del futuro. L’ultimo appuntamento in scaletta prima di lavorare all’organizzazione dell’evento finale, non ancora in calendario.