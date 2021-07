L’estate di Porto Corsini e dell’Adriatico Wind Club Ravenna entra sempre più nel vivo con grandi soddisfazioni sia dalla scuola vela, windsurf, kite, che dalle squadre agonistiche non solo giovanili, di windsurf. Per quanto riguarda la sfera didattica proseguono i corsi/camp di vela, windsurf, canoa e di tutti quegli sport acquatici che fanno conoscere le possibilità che il mare ci offre! Corsi settimanali, mensili per far trascorrere ai bambini e ragazzi un’estate all’aria aperta, tra coetanei, in un ambiente naturale ottimale e sport che favoriscono l’indipendenza dei bambini stessi, almeno in certi momenti. Anche gli atleti delle squadre agonistiche continuano ad animare il circolo durante le sessioni di allenamento, mentre alle regate conquistano importanti podi, che fanno da traino a tutto il movimento della disciplina. Francesco Leoni e Alessandro Giovini hanno concluso rispettivamente 2^ e 3^ al Campionato Italiano Formula Fin disputato a Gallipoli; buoni piazzamenti anche per gli altri atleti Fabio Benericetti e Simona Mascellani. Per Francesco Leoni la somma delle regate disputate nella stagione gli ha permesso di conquistare la vittoria della Coppa Italia di disciplina 2021.

La squadra agonistica giovanile invece è già da una settimana sul lago di Garda con il coach Roberto Pierani, ospiti del Circolo Surf Torbole: prima, per allenarsi in vista della Torbole Windsurfing Week, intensa settimana di regate delle classi Techno, Formula Open Foil e iQfoil (nuova classe Olimpica Parigi) e da lunedì 12 luglio per partecipare alla serie di gare in programma fino a sabato 17 luglio. Dopo il primo giorno di slalom per la classe Techno 293 in evidenza alcuni portacolori dell’AWC Ravenna: Luca Barletta è 7° nella categoria Under 17 slalom, Francesco Silvi è primo a parimerito con il ceko Nevelos tra i Techno Plus, Matteo Montanari è terzo tra gli under 15 slalom, Alessandro La Sala e Alistar Boccanegra 5° e 6° tra i piccoli della categoria CH4 disciplina slalom, Tommaso Vallini 3° tra gli ancor più giovani CH3 che ha realizzato questa mattina un secondo nella long distance. Tra i volanti Open Foil under 19 FIV Francesco Forani è settimo.