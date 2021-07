Nuova rapina ad un ufficio postale nel ravennate. Un ladro lunedì mattina han colpito la filiale di Pinarella, in via Tritone. Il malvivente si è presentato nelle prime ore di apertura, alle 9.30, quando nell’ufficio erano presenti alcuni clienti. L’uomo è entrato con il volto camuffato, grazie anche all’ausilio della mascherina. Rapidamente, ha scavalcato il banco degli impiegati e dalle casse ha prelevato il maggior numero di banconote possibile. Dopodiché è scappato velocemente. Dopo la chiamata al 112, in via Tritone sono giunti i carabinieri che hanno iniziato le indagini acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Una prima stima del bottino si aggira intorno ai 3 mila euro.