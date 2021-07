Nella mattina di lunedì, poco dopo le 10, una squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna, con l’appoggio di un altro mezzo, è intervenuta a Bagnacavallo lungo l’autostrada A14dir, nella corsia Nord, per domare l’incendio di un autocarro per trasporto merci. Il mezzo è completamente andato a fuoco per circostanze ancora da chiarire.

Le operazioni di spegnimento hanno comportato il momentaneo blocco del traffico, le fiamme hanno completamente distrutto il mezzo ed il carico trasportato al momento. Sul posto anche la Polizia Stradale di Faenza.