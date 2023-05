“È in corso, in collaborazione tra la Federazione del Psi di Ravenna e le altre Federazioni Socialiste della regione, una raccolta di viveri e prodotti per sostenere le persone colpite dall’alluvione nella nostra provincia. I prodotti acquistati, raccolti presso la sede socialista faentina di Corso Mazzini 85, saranno in distribuzione nella città di Faenza il 3 giugno e nei giorni successivi a Conselice.

I cittadini ravennati non possono che ringraziare la cooperativa C.A.B. TER.RA. e i suoi soci che hanno permesso di immettere nei loro 200 ettari di campagna l’acqua del canale Magni per evitare l’allagamento dell’intera città. La CAB è stata la prima cooperativa agricola nata in provincia di Ravenna. Le sue origini risalgono al 1883 quando il 17 ottobre il socialista Nullo Baldini, assieme ad un gruppo di 40 braccianti, costituì una società anonima cooperativa: l’Associazione generale fra gli operai braccianti del comune di Ravenna. Quel principio di solidarietà che ispirò tale “impresa” è ancora forte e vivo. Lo stesso che ci fa dire che ora occorre al più presto ripristinare le aree gravemente danneggiate della periferia e risarcire i cittadini e le attività colpite.

Non poteva mancare la solidarietà espressa dal segretario del Circolo Socialista di Ostia Antica che si è già attivato, tramite una sottoscrizione, e ha così ha scritto al sindaco di Ravenna: “ … vogliamo esprimere le nostre condoglianze per i decessi e i danni subiti dalle inaudite esondazioni del vostro territorio. Ogni anno celebriamo l’anniversario della bonificazione realizzata dai braccianti ravennati di Nullo Baldini, sempre grati e memori per il prosciugamento delle paludi e la lotta alla malaria”.”