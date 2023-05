“Ore difficili, ore di intenso ininterrotto lavoro, sono, siamo rammaricati per i 6 deceduti e 1 disperso in provincia di Ravenna.

Ma orgogliosi di aver salvato e soccorso migliaia di persone, con tutti i mezzi, elicotteri, anfibi, gommoni, sulle spalle. Non ci siamo mai fermati, rispettando alla lettera le responsabilità che la legge ci affida. Anzi facendo molto di più.

Quando bisogna salvare e soccorrere la comunicazione e le misure di evacuazione preventiva sono decisive.

Sono quasi 30000 gli evacuati o sfollati. Siamo ancora in una difficile emergenza, oggi abbiamo rischiato molto che si allagasse tutta Ravenna.

Non ci fermeremo finché non avremo terminato il nostro lavoro, vicini alle persone in difficoltà, a supporto dei nostri straordinari Sindaci.

Uno spiegamento di forze imponente che abbiamo attivato per una tragedia apocalittica, senza precedenti. Ma noi ci siamo, non molliamo, la Romagna, Ravenna lo meritano.”- cosi in una nota il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa,