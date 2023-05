“Ieri pomeriggio la Prefettura di Ravenna ci ha comunicato che “le persistenti condizioni meteo e idrogeologiche critiche in tutta la provincia non consentono lo svolgimento” di OMC MED Energia.

Preso atto della comunicazione, siamo costretti ad annullare l’evento, certi che tutti comprendano le ragioni di questa decisione che mira innanzitutto a garantire la sicurezza delle persone, in un momento così critico per Ravenna e tutta la regione. Così come siamo certi di esprimere i sentimenti di ogni nostro ospite, operatore ed espositore, ribadendo con forza solidarietà e vicinanza a quanti sono stati colpiti dagli eventi di questi giorni e a quanti si stanno adoperando per ripristinare condizioni di normalità in vita economica e civile. Il nostro impegno rimane quello di riprogrammare al più presto OMC MED Energy, per il cui svolgimento e successo tante persone hanno lavorato duramente in questi mesi.

Tutti i partecipanti verranno contattati nei prossimi giorni.”