A scopo precauzionale, visto il peggioramento dei livelli idrici del canale Canala, il Comune di Ravenna dispone l’estensione delle evacuazioni totali e immediate alla zona extraurbana a nord della via Romea dir delimitata a sud dalla via Romea dir, a est dalla Romea, a nord da via Fiumetto e a ovest dalla via Reale fino alla via Bagarina compresa.

Di conseguenza vengono chiuse anche la Romea dir dal quadrilatero dell’Autostrada fino alla rotonda degli Spedizionieri e la strada provinciale numero 1 dall’altezza di via Guiccioli.

Si ricorda che è obbligatorio lasciare l’abitazione, fino a cessata esigenza. Passare parola.

Per chi non è in grado di spostarsi autonomamente sarà disponibile un pullmino nel piazzale della chiesa di Sant’Antonio.

Per chi non dispone di luoghi dove ripararsi, è stato istituito come punto di accoglienza, presidiato da apposito personale e attrezzato per offrire vitto e alloggio: il PalaCosta, in piazza Caduti sul Lavoro 13.

N.B. STANNO CIRCOLANDO INFORMAZIONI SBAGLIATE NON DIFFUSE DAL COMUNE DI RAVENNA. QUESTO AVVISO DI EVACUAZIONE NON COINVOLGE NE LA ZONA DI SAN ROMUALDO NE L’ABITATO DI SANT’ALBERTO CHE IN OGNI CASO SONO CHIAMATI AD OSSERVARE TUTTE LE PRECAUZIONI NECESSARIE PER TUTTI I CITTADINI DI RAVENNA.