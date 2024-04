Il cortometraggio di Legacoop Romagna “Il dolore e la forza della cooperazione”, girato nei giorni dell’alluvione di maggio 2023, è stato proiettato nei giorni scorsi a Roma, dove figurava tra i finalisti del premio nazionale “Film Impresa”, nell’area documentaristica.

Sul sito del festival sono ora aperte le votazioni online per decretare il miglior cortometraggio scelto dalla giuria popolare. C’è tempo fino al 28 aprile per esprimere la propria preferenza all’indirizzo www.filmimpresa.it.

Dal palco della Casa del Cinema di Villa Borghese, dove ha avuto luogo la proiezione delle opere in nomination, il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, ha ricordato le conseguenze economiche del terribile evento climatico, ma anche la capacità di reazione mostrata in quei giorni dalle imprese e dalla popolazione.

«Il filmato — spiega Lucchi — è stato realizzato nei giorni immediatamente successivi alla catastrofe ed è dedicato a tutte le romagnole e i romagnoli che sono stati colpiti. È solo grazie al loro spirito di cooperazione e alla loro capacità di stringersi insieme nelle difficoltà se la ricostruzione è partita proprio in quei giorni, in mezzo all’acqua e al fango. Gli esempi di solidarietà concreta che abbiamo vissuto hanno dimostrato che soltanto procedendo insieme e aiutandoci a vicenda, come siamo soliti fare in Romagna, potremo affrontare i grandi cambiamenti che ci attendono. Siamo grati al Premio Film Impresa per averci dato l’opportunità di presentare il cortometraggio a un pubblico così importante».

La manifestazione organizzata da Unindustria a Roma il 9, 10 e 11 aprile ha registrato una notevole presenza di pubblico, con oltre 700 presenze, ed è stata accompagnata dalla partecipazione di personalità di altissimo livello come Gabriele Salvatores, Ferzan Ozpetek e Francesca Archibugi.

La prossima proiezione di “Il dolore e la forza della Cooperazione” è prevista il 3 maggio a Ravenna, in occasione della manifestazione che Legacoop Romagna sta organizzando a un anno dall’alluvione. Saranno presenti tra gli altri il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, l’assessore regionale Irene Priolo, il presidente di Legacoop nazionale, Simone Gamberini, il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, il Sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, e il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa.