Il Sindaco di Alfonsine uscente, Riccardo Graziani, si presenterà alle prossime amministrative dell’8/9 giugno 2024 con una coalizione formata da Partito Democratico, Partito Repubblicano Italiano, Movimento 5 Stelle ed Italia Viva.

Quarantaduenne, da sempre residente ad Alfonsine, iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Ravenna dal 2009, ha maturato una consolidata esperienza nell’ambito della pubblica amministrazione, avendo ricoperto per dieci anni l’incarico di Assessore e, nell’ultimo quinquennio, quello di Sindaco della propria Città.

Graziani: “In questi mesi abbiamo portato avanti un lavoro serio con quelle forze che si riconoscono nei valori del centrosinistra e nei principi espressi dalla Carta Costituzionale, nata dalla Resistenza e dall’Antifascismo. Con PRI e Movimento 5 Stelle, in particolare con i capigruppo Laura Beltrami e Maria Cimino, abbiamo sempre avuto un confronto franco e produttivo in questi anni di Consiglio: le criticità che abbiamo affrontato insieme hanno ulteriormente contribuito ad avvicinarci. Anche con Italia Viva ci sono solide convergenze programmatiche”.

“Del resto, veniamo da anni in cui le difficoltà non sono certo mancate: dall’emergenza covid, fino alle più recenti alluvione e tornado” spiega Graziani “la macchina amministrativa del Comune e dell’Unione della Bassa Romagna è massimamente impegnata per far fronte a queste gravi criticità, sempre con l’auspicio, soprattutto per quanto attiene al tornado, di un più significativo ausilio da parte del Governo” commenta Graziani “ritengo, in ogni caso che, alla luce di questi fenomeni estremi, il tema della sicurezza del territorio debba avere la massima priorità”.

“Nonostante le difficoltà, forti di una comunità coesa, è stato possibile portare a termine molti degli obiettivi che ci eravamo posti nel 2019” continua il Sindaco di Alfonsine uscente “cito, solo per fare qualche esempio, la ristrutturazione di Via Borse, il potenziamento della rete di piste ciclopedonali della nostra Città, la nuova Palestra presso le Scuole di Longastrino, il rinnovamento del Cinema Gulliver e del Museo del Senio, l’accrescimento della sicurezza antincendio del nostro Istituto comprensivo di via Murri, la valorizzazione del complesso di Casa Monti, il rifacimento delle facciate del Municipio e la realizzazione della rotonda tra Reale e Raspona. Un punto di forza del nostro Comune, particolarmente sviluppatosi in questi ultimi anni, è costituito dalla capacità di intercettare contributi pubblici da destinare agli investimenti sul territorio: almeno 10 milioni di euro sono stati reperiti per queste finalità nel corso del mandato. Altri progetti stanno andando avanti: la ristrutturazione degli alloggi di edilizia popolare di via Tranvia che termineranno entro la primavera”.

Graziani cita anche alcune opere che gli stanno particolarmente a cuore “il Mercato Coperto, i cui lavori hanno avuto inizio nell’autunno scorso dopo un significativo percorso partecipato con la nostra Cittadinanza, e la nuova Scuola dell’infanzia di Corso Matteotti per la quale abbiamo ottenuto 4,6 milioni dal PNRR; anche in questo caso, l’inizio dei lavori è imminente; infine voglio menzionare il Centro socio occupazionale “l’Inchiostro” che potrà fruire di spazi più adeguati”.

È poi terminato il percorso partecipativo relativo all’Area Samaritani, con spunti davvero interessanti emersi dai cittadini “a dimostrazione dell’importanza del confronto”.

“Mantenere e potenziare i servizi alla Comunità, a partire da quelli sociali ed educativi deve permanere una delle principali finalità da perseguire. Cultura e sport saranno altri aspetti su cui continueremo ad impegnarci. E una particolare attenzione sarà da riservare ai temi dello sviluppo economico e del sostegno alle attività imprenditoriali: dalle piccole e medie imprese, al commercio, all’ artigianato fino all’agricoltura grande connotazione del nostro Comune, non solo sotto il profilo economico ma anche del presidio territoriale”.

“Non mi è mai piaciuto fare troppi proclami: l’obiettivo rimane quello di operare con serietà, continuando a sviluppare proposte programmatiche solide e credibili per il futuro della nostra Comunità” conclude Riccardo Graziani.