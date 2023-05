Considerando la tragedia alluvionale che ha colpito nelle ultime settimane la Regione Emilia-Romagna (in particolare anche il Comune di Faenza e diversi comuni limitrofi) e i conseguenti danni riportati da persone, strade e infrastrutture l’Asd 100 km del Passatore dopo approfondita analisi unitamente alle forze preposte ai controlli di sicurezza ha deciso di annullare l’edizione 2023 della Firenze-Faenza.

L’alluvione ha colpito anche tanti collaboratori volontari solitamente impegnati nell’organizzazione della corsa.

E’ opportuno ricordare, inoltre, che tratti di strada del percorso della Firenze-Faenza sono interrotti causa frane come, ad esempio, da Marradi a Faenza.

La 49^ edizione della 100 km del Passatore sarà recuperata nel 2024.

Ai concorrenti iscritti alla manifestazione che si sarebbe dovuta svolgere questo weekend (27-28 maggio) arriverà una comunicazione con triplice opzione di risposta:

-devolvere la quota già versata nei confronti dell’Asd 100 km del Passatore per consentirle di riassorbire costi già effettuati per l’edizione annullata

-devolvere la quota già versata agli alluvionati

-mantenere la quota già versata per disputare l’edizione 2024

Le risposte dovranno pervenire all’organizzazione dell’Asd 100 km del Passatore entro il 15 giugno.

Si coglie l’occasione per segnalare l’iban del conto “Raccolta-Fondi Alluvione” aperto dall’Asd 100 km del Passatore in sostegno alle persone e alle realtà colpite dagli avversi eventi climatici delle ultime settimane.

ASD 100 km del PASSATORE-RACCOLTA FONDI ALLUVIONE

L’iban è IT83A0854223700000000731589