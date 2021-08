Alleanza di Centro presenta il candidato sindaco: sarà il coordinatore regionale Mauro Bertolino

Nuovo candidato sindaco nella campagna elettorale che andrà ad eleggere il primo cittadino di Ravenna e il nuovo consiglio comunale: è Mauro Bertolino, coordinatore regionale di Alleanza di centro per i territori, che ufficializza così una scelta che in realtà era già nell’aria. Già delegato comunale di Forza Italia, Bertolino nel nuovo progetto in queste amministrative ha scelto di aver al fianco una serie di candidati civici. Elisa Guerra, Andrea Martino e Silvia Casadei i primi nomi a fianco del candidato sindaco il giorno della presentazione, portavoce di sensibilità diverse legate rispettivamente al mondo scolastico, ai giovani e al benessere degli animali. Sicurezza, trasparenza, consumo del suolo e porto alcuni degli altri punti che saranno al centro del programma.