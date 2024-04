«Ripartiamo con un progetto che tante soddisfazioni ci ha regalato gli anni scorsi. La Casa del Teatro sarà trasformata in uno spazio accogliente con poltroncine e tavolini, bicchieri e luci soffuse, un luogo di socialità intima che ogni volta riserva sorprese e novità»: Alberto Grilli introduce l’edizione 2024 di KABARETT, in partenza giovedì 18 aprile alle ore 19 e venerdì 19 aprile alle ore 21 alla Casa del Teatro di Faenza «Èuna finestra su desideri e passioni personali nostre e delle persone a noi vicine, che condividiamo con gli ospiti per creare e rafforzare relazioni».

Protagonista di questi primi appuntamenti sarà la compositrice, formatrice, ricercatrice e performer Antonella Talamonti, da anni collaboratrice del Teatro Due Mondi, con cui condividerà la scena in questi due appuntamenti speciali dal titolo Curriculum.

«La mia storia è fatta di suoni. Di persone e suoni» racconta l’artista «Di utopie condivise, di strade percorse in tante e tanti, di slogan, di canti di lotta, di cortei alla conquista della città. Di incontri con musicisti e gente di teatro, di parola sussurrata, gridata o intonata che si fa canto. La mia storia è fatta della costruzione della prima esperienza di una Scuola Popolare di Musica in Italia. Di collettività artistiche che diventano casa. La mia storia è una strada condivisa con Giovanna Marini nei corsi e nei tanti viaggi di ricerca sul canto di tradizione orale. La mia storia è fatta delle ricercatrici e di ricercatori che ho incontrato dal vivo o attraverso i suoni da loro registrati. Dei cantori e delle cantore, con i loro modi di stare al mondo fatti di voci, di gesti, di presenza e di sguardi. Cantare, far cantare, inventare, ascoltare e guardare. Giorgio Nataletti, Diego Carpitella, Ernesto De Martino, Alan Lomax, Aurora Milillo, Roberto Leydi, Alberto Maria Cirese, Giovanna Marini, Franco Coggiola, Giovanna Daffini, Cesare Bermani, Caterina Bueno, Pietro Sassu, Renata Meazza, Roberto De Simone, Rosa Balestrieri, Ignazio Macchiarella, Matteo Salvatore, Italia Ranaldi, Sandro Portelli, Salvatore Villani, Francesca Marconi, Valentino Paparelli… grazie».

Antonella Talamonti realizza installazioni e sonorizzazioni di spazi attraverso laboratori sulla relazione tra suono, spazio, movimento, parola e memoria dei luoghi. Lavora nel campo della vocalità, dell’improvvisazione vocale e della formazione musicale per musicisti, attori, danzatori, insegnanti, educatori ed operatori sociali. Concepisce e realizza musiche di scena e collabora stabilmente con il Teatro Due Mondi di Faenza, con il Faber Teater di Chivasso e con il Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia. Ha partecipato alla creazione e al progetto didattico della Scuola Popolare di Musica di Testaccio a Roma.