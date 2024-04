Dopo il successo dello scorso anno al Royal Park I Roveri di Fiano (To) con la conquista del titolo nazionale stableford, la golfista faentina Alessandra Donati è stata premiata anche all’Open d’Italia Disabili by Regione Marche svoltosi al Conero Golf di Ancona il 12 e 13 aprile 2024.

Alessandra Donati, che fa parte della Squadra Nazionale di golf paralimpico, ha ricevuto il premio relativo alla graduatoria 2023 dell’Ordine di Merito Paralimpico FIG circuito AID Golf categoria stableford, premio che viene consegnato ai primi classificati in base ai punteggi conseguiti nelle gare del circuito europeo EDGA (European Disabled Golf Association) e del circuito italiano AID Golf.

“Il 2023 è stato un anno indimenticabile per me.” – ha dichiarato la Donati – “Il golf mi ha regalato tante soddisfazioni ed emozioni che porterò sempre con me. A questo Open Disabili svoltosi al Conero ho pagato un po’ la tensione di essere ‘defending champion’, nella prima giornata di gara non sono riuscita a giocare al meglio, sono comunque contenta di aver recuperato durante il secondo giorno, riuscendo a classificarmi all’ottavo posto. Ringrazio il mio circolo Royal Park I Roveri di Fiano (To) e l’allenatrice Camilla Mortigliengo della Edoardo Molinari Golf Academy, senza di loro non sarei qui. Ringrazio anche il Golf Club Le Fonti di Castel San Pietro Terme (Bo) ed il maestro Giovanni Dassù, i miei riferimenti di ‘casa’”.

Quali saranno i tuoi prossimi impegni?

“A metà maggio parteciperò al prestigioso G4D Open a Woburn, a nord di Londra. Sono una dei quattro italiani ammessi alla competizione riservata ai migliori 80 golfisti con disabilità del mondo. Poter essere lì è un grande onore, e già questo è come se fosse una piccola vittoria. Inoltre un grande sogno è poter partecipare ai Campionati Europei a Squadre per golfisti con disabilità che si disputeranno in Germania a metà luglio: il nostro CT Tommaso Perrino sceglierà i quattro migliori giocatori della Nazionale, mi sto allenando molto anche in vista di questo obiettivo. Comunque vada, il mio sostegno sarà sempre per la squadra. Il golf è uno sport individuale, ma uno degli aspetti più belli è quello dell’amicizia e lealtà verso i tuoi compagni di gioco”.