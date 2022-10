L’Alpha Tauri a Singapore paga l’errore di entrare troppo presto ai box per il cambio gomme e il passaggio alla mescola adatta ad una pista più asciutta rispetto alle condizioni nelle quali si trovava il tracciato. La corsa, iniziata positivamente, si è conclusa con la vettura di Pierre Gasly al decimo posto e l’auto di Yuki Tsunoda ferma a lato della carreggiata.

“Dopo tutto il duro lavoro svolto dal team e dai piloti nel corso del weekend, non siamo riusciti a massimizzare l’opportunità di segnare punti con entrambe le vetture stasera” ha dichiarato Jody Egginton, direttore tecnico della squadra. “È successo perché il nostro team di ingegneri ha scelto di anticipare molto il passaggio agli pneumatici da asciutto. Questo è costato la posizione in pista ad entrambi i piloti, con Yuki che purtroppo è finito fuori poco dopo. In questo modo, abbiamo portato una sola vettura al traguardo e raccolto meno punti del dovuto. Analizzeremo la gara nel dettaglio per capire come migliorare e imparare la lezione, così da essere in grado di sfruttare meglio queste occasioni la prossima volta: stasera abbiamo perso una grande opportunità che avremmo dovuto agguantare a piene mani”.