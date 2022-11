Dopo il meeting mensile dedicato al motorsport con ospite e relatrice Nadia Padovani, presidente del “Gresini Racing Team, il Panathlon Club Faenza organizzasabato 26 novembre (alle ore 17) il Premio Fair Play torna, dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, che il Panathlon presieduto da Claudio Sintoni, riserva a persone o organizzazioni per l’attività svolta ispirata al rispetto delle regole scritte e non scritte dello sport.

Nella sala “Bigari” del Comune di Faenza, in piazza del Popolo 31, saranno consegnati i riconoscimenti per l’edizione 2022.Alla presenza delle autorità civili e panathletiche saranno consegnati i premi “alla carriera” a Raffaele Babini direttore di corsa e figura conosciutissima e stimata dell’ambiente ciclistico, una delle professionalità più autorevoli nel backstage del Giro d’Italia, e alla “promozione” al giornalista Stefano Casadio, personaggio molto noto nell’ambito sportivo anche per la sua attività, specie negli anni ’90, di navigatore nelle gare di rally accanto al pilota Riccardo Errani.

Saranno premiati con riconoscimenti intitolati a panathleti faentini (Giovanni Massari, Daniele Piolanti, Sergio Poggiali, Mario Rosetti, Federico Zanotti) alcuni giovani atleti che si sono particolarmente distinti nell’attività agonistica. Nell’ordine, si tratta di Diego Tarlazzi (tennis), Mattia Rossi(judo), Giulia Gandolfi (atletica leggera), Lumita Cearca(ginnastica ritmica), Sara Cerino (ginnastica artistica).

Sarà assegnato il trofeo La BCC all’atleta di arrampicata sportiva Marco Rontini, appena entrato nel Gruppo Sportivo dell’Esercito con il grado di Caporale assieme a Giulia Randi.

Marco è stato Campione Italiano giovanile nel 2021 e si è classificato terzo e secondo rispettivamente ai Campionati Italiani assoluti nel 2021 e 2022. Campione Europeo giovanile nel 2019 e 2021 e vincitore in Coppa Europa giovanile 2021 e 2022, bronzo ai Mondiali giovanili 2021 e oro nel 2022.

La partecipazione è libera per tutti gli sportivi. Al termine, brindisi di saluto.