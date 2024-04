Il Conservatorio Statale “Giuseppe Verdi” di Ravenna è lieto di annunciare la sua Open Week, un’opportunità per esplorare gli spazi e scoprire le varie possibilità che iscriversi in conservatorio comporta. L’Open Week si svolgerà presso il Polo delle Arti, situato in Piazza J.F. Kennedy 7, ogni giorno dal 15 al 19 aprile, nel pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00. Inoltre, sabato 20 aprile, sono previsti due turni: la mattina, dalle 9:00 alle 13:00, e il pomeriggio, dalle 15:00 alle 19:00, iniziando con una cerimonia di benvenuto presieduta dal direttore.

Durante questa settimana, tutti i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare i nostri corsi accademici tradizionali, assistendo a lezioni aperte o prove musicali di studenti solisti o in piccoli gruppi da camera. Ci sarà inoltre la possibilità di parlare con i professori degli strumenti di loro interesse, prenotando un appuntamento per un colloquio individuale. Sarà altresì possibile osservare i corsi accademici di nuova apertura, tra cui i corsi pop/rock suddivisi in Pianoforte, Canto, Batteria, Chitarra, Basso Elettrico e Tastiere Elettroniche, l’indirizzo di musiche tradizionali dedicato alle musiche da ballo della tradizione emiliano – romagnola, ma anche la musica elettronica con gli studi per la musica applicata alle immagini e con quelli per tecnico del suono.

L’Open Week è aperta a studenti, genitori, insegnanti e a chiunque sia interessato a conoscere meglio ciò che il Conservatorio ha da offrire. È un’opportunità imperdibile per immergersi nell’ambiente del Conservatorio, e per esplorare le possibilità che l’istituto può offrire per il vostro futuro accademico e professionale dei giovani che intendono fare della musica un impegno di vita!

Il Conservatorio è aperto per un grande benvenuto alla Open Week e tutti, studenti, docenti e staff amministrativo, sono impegnati per condividere con gli interessati la passione per la musica.

Fa piacere annunciare, inoltre, che per il prossimo anno accademico sono in attesa di accreditamento diplomi accademici sia di primo che di secondo livello. Questi includono Clavicembalo e Tastiere Storiche, Liuto, Composizione Pop/Rock, Violone, Violino Barocco, Violoncello Barocco, Basso Tuba (biennio), e Musica Applicata (biennio).

Per ulteriori informazioni e per scoprire il programma completo, vi invitiamo a visitare il sito web all’indirizzowww.verdiravenna.it. In alternativa, potete contattare telefonicamente i seguenti numeri: 0544 212373 oppure 0544 212069. Con la speranza di poter essere d’aiuto e di rispondere a tutte le vostre domande riguardanti l’Open Week, i nuovi diplomi accademici e qualsiasi altra informazione di vostro interesse, attendiamo con entusiasmo di darvi il benvenuto al Conservatorio Statale “Giuseppe Verdi” di Ravenna.