“Bagnacavallo al cinema” propone all’arena delle Cappuccine una settimana di film internazionali che verrà poi conclusa da una pellicola italiana, “Ennio”, il documentario che Giuseppe Tornatore ha dedicato al grande compositore Ennio Morricone.

Questi i titoli in programmazione: “Il ritratto del duca” di Roger Michell (martedì 23 agosto), “Un’ombra sulla verità” di Philippe Le Guay (mercoledì 24), “Il male non esiste” di Mohammad Rasoulof (giovedì 25), “I’m Your Man” di Maria Schrader (venerdì 26), “L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat” di John Madden (sabato 27), “Ennio” di Giuseppe Tornato (domenica 28, in replica lunedì 29 agosto).

La rassegna, curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, proseguirà poi ogni sera fino al 4 settembre proponendo i migliori film della stagione appena conclusa.

Le proiezioni hanno inizio alle 21.30.

L’arena si trova in via Berti 6.

Prezzi: intero 6 euro; ridotto 5 euro; abbonamento: 10 spettacoli 40 euro.