Il Procuratore capo di Ravenna, Alessandro Mancini, ha ricevuto ieri da parte del Consiglio superiore della magistratura la nomina di nuovo procuratore generale dell’Aquila, come riportato da il Resto del Carlino. Dopo sette anni trascorsi a Ravenna, dove è stato protagonista di processi importanti come il caso dell’omicidio di Giulia Ballestri, che si è concluso con la condanna del marito Matteo Cagnoni, Mancini si sposterà quindi nel capoluogo abruzzese per esercitare la sua professione.