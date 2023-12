Grande paura per una mamma e per sua figlia nella mattinata di sabato a Ravenna. A causa del forte vento, un albero, davanti alla sede dell’Italmet, in via delle Industrie, si è spezzato ed è caduto, andando a colpire l’auto sulla quale stavano transitando mamma e figlia. Per fortuna l’incidente non ha riservato conseguenze fisiche per nessuna delle due. La strada è stata chiusa alla viabilità dopo l’arrivo di una pattuglia di Carabinieri. Sul posto anche Polizia Municipale e Vigili del Fuoco, chiamati per tagliare la pianta e liberare la strada.