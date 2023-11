E’ stato investito da un collega in un cantiere edile all’interno del petrolchimico di Ravenna: Stefano Poletti cinquatanovenne di San Bartolo, è stato colpito da un escavatore in manovra che non gli ha lasciato scampo. Il cantiere fa capo al consorzio Ravenna Servizi Industriali e risulta affidato in appalto alla cooperativa ravennate Acmar, che a sua volta ha subappaltato i lavori.

I due operai, dipendenti di aziende diverse, erano alla guida di pale meccaniche per lo spianamento di un piazzale, nel quale trasferire alcune strutture prefabbricate. Il 59enne è sceso dal mezzo per coordinarsi col collega, avvicinandosi alla seconda ruspa in manovra, e proprio in quel momento è stato travolto, morendo sul colpo.

Stefano Poletti nel 2024 sarebbe andato in pensione.