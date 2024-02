Dopo il grande successo del primo ciclo, andato in scena nello scorso autunno con una media di un centinaio di persone a incontro, prende il via mercoledì 14 febbraio un secondo ciclo di incontri intitolato “La terza età non è una malattia”, organizzato dalla SPI CGIL di Cervia con il patrocinio di Amministrazione Comunale (Assessorato al Welfare), di A.U.S.L. Romagna (Distretto di Ravenna, Russi e Cervia), Auser Circolo di Cervia e Welfare dell’Aggancio di Cervia.

La vecchiaia non è più “una malattia”, come diceva Seneca. Oggi si punta all’invecchiamento attivo, all’insegna della salute e del benessere psicofisico: ecco la centralità della “silver economy”, cioè l’impatto economico di una nuova attenzione alla terza età.

Di questo si parlerà, da molte angolazioni, nei dieci nuovi incontri in programma ogni mercoledì pomeriggio, con la partecipazione di professionisti sanitari, affiancati dalle associazioni di volontariato del territorio. Rispetto al primo ciclo, le sedi degli incontri si allargano al territorio: oltre a quelli in programma a Cervia, infatti, alcune iniziative si terranno a Cannuzzo e a Castiglione.

Si parte oggi, mercoledì 14 febbraio alla Sala Comunale di piazza XXV Aprile a Cervia, con un appuntamento dedicato a “Osteoporosi: prevenzione e gestione della malattia, che avrà per protagonista il dott, Pier Luigi Cataleta, responsabile Struttura Semplice Reumatologia, del presidio ospedaliero di Ravenna.

Il secondo incontro, programmato a Pisignano il 21 febbraio, farà invece il punto sullo “Stato della sanità territoriale”: ne parleranno il sindaco Massimo Medri, il dott. Emanuele Berton referente della Medicina di Gruppo, la dottoressa Roberta Mazzoni, direttrice di distretto di Ravenna, Cervia e Russi, l’assessore Bianca Maria Manzi e Marina Balestrieri, segretaria regionale dello SPI CGIL.

Programma

14 febbraio 2024 ore 15

Sala Comunale Piazza XXV Aprile Cervia

Osteoporosi: prevenzione e gestione della malattia

conversazione con

Dr. Pier Luigi Cataleta

Responsabile Struttura Semplice Reumatologia Presidio Ospedaliero di Ravenna

21 febbraio 2024 ore 15

Centro sociale Pisignano-Cannuzzo Via Zavattina 6/D

Lo stato della sanità territoriale

Casa della Salute e Centri Assistenza Urgenza – C.A.U.

conversazione con

Dr. Manuele Berton Referente della Medicina di Gruppo

Dr.ssa Roberta Mazzoni Direttrice di Distretto Ravenna, Cervia e Russi

Massimo Medri Sindaco di Cervia

Bianca Maria Manzi Assessore ai Servizi Sociali Cervia

Marina Balestrieri Segretaria Reg. SPI CGIL ER

28 febbraio 2024 ore 15

Centro Sociale Via Pinarella 66 Cervia

Le demenze: gestione della malattia e supporti alle famiglie

conversazione con

Dott. Maurizio Alberani Geriatra

Dr.ssa Mascia Tacconi Psicologa Centro Disturbi Cognitivi e Demenze

Dr.ssa Jessica Babini Infermiera Case Manager Centro Disturbi Cognitivi e Demenze

Barbara Barzanti Presidente Assoc. Alzheimer Ravenna

6 marzo 2024 ore 15

Sala ex Scuola Materna Vialetto Boni Castiglione di Cervia

La gestione domiciliare dei farmaci ed utilizzo appropriato e in sicurezza

conversazione con

Dott.ssa Francesca Neri farmacista

Dr. Manuele Berton – Dr.ssa Eleonora Turci – Dr. Matteo Zappaterra

Medici di Medicina Generale – Casa della Comunità Castiglione

13 marzo 2024 ore 15

Centro Sociale Via Pinarella 66 Cervia

“Gratta e perdi… la pensione, quando giocare diventa una malattia”

Le dipendenze da gioco

conversazione con

Dott.ssa Enza Conti Nibali Psicologa, Responsabile Equipe “Gioco D’azzardo” Servizio Dipendenze Patologiche Ravenna

Andrea Caccìa Sportello ESC Comune di Cervia

20 marzo 2024 ore 15

Centro Sociale Pisignano-Cannuzzo Via Zavattina 6/D

L’ ictus: prevenzione, gestione della malattia e supporto nel rientro al domicilio

conversazione con

Dott. Gianni Padoan Neurologo

Daniela Toschi Pres. dell’Assoc. ALICe

27 marzo 2024 ore 15

Sala Centro Sociale, Via Pinarella 66 Cervia

Il sole: un grande amico a volte pericoloso

conversazione con

Dott.ssa Michela Tabanelli Primario reparto Dermatologia Osp. Ra

3 aprile 2024 ore 15

Sala ex Scuola Materna Vialetto Boni Castiglione di Cervia

L’ esercizio dei propri diritti

Guida ai servizi per la terza età del Comune di Cervia

conversazione con

Bianca Maria Manzi Ass. ai Servizi Sociali Comune di Cervia

Maura Masotti Segr. Gen. SPI CGIL Ra

10 aprile 2024 ore 15

Sala Centro Sociale, Via Pinarella 66 Cervia

“Donazioni di organi… non è mai troppo tardi“

conversazione con

Dr.ssa Filomena Di Antonio Responsabile Equipe Donazioni Ambito di Ravenna

Dr.ssa Giulia Cavalieri D’Oro Infermiera Esperta Donazioni Ambito di Ravenna

Cinzia Ghirardelli Presidente AIDO Ravenna,

Achille Abbondanza AIDO Cervia

Dr.ssa Giulia Gardelli Presidente AVIS Cervia

17 aprile 2024 ore 15

Sala Centro Sociale, Via Pinarella 66 Cervia

“Il tumore” un nemico che si può sconfiggere

conversazione con

Dr. Stefano Tamberi Direttore U.O di Oncologia Presidio Ospedaliero di Ravenna

Mario Pretolani Presidente IOR Istituto Oncologico Romagnolo

Dott. Alfonso Zaccaria Presidente AIL Assoc. Italiana contro le Leucemie