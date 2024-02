“Alessandro Vitali, dirigente comunale del Popolo della Famiglia a Faenza, interviene per segnalare una criticità in Via Giuliano da Maiano: “Come da segnalazione ricevuta da alcuni cittadini, siamk a segnalare la situazione alquanto critica del parapetto e relativo basamento sito in Via Giuliano da Maiano, l’arteria stradale che si affaccia sulla circonvallazione.

Se il parapetto si presenta arrugginito in molte sue parti, in un punto addirittura rotto, anche il basamento in calcestruzzo presenta numerose criticità. L’erosione del cemento ha portato alla sua rottura in tanti piccoli pezzi, che potrebbero, nel peggiore dei casi, cadere addirittura sui veicoli che transitano sulla tangenziale.

Abbiamo segnalato la situazione al comune già due volte, richiedendo un intervento urgente.

Speriamo quindi che al più presto, considerando le promesse della Giunta sugli investimenti per migliorare la sicurezza delle strade, possa rientrare questa situazione di pericolo.”