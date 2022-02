Amanti del divertimento è giunta l’ora di sincronizzare gli orologi: sabato 2 aprile prende ufficialmente il via la stagione 2022 di Mirabilandia! Dalle 10 alle 18 i cancelli del Parco divertimenti più grande d’Italia si apriranno per accogliere grandi e bambini per un’altra stagione da non perdere!

I dinosauri di Dinoland, il mondo cowboy della Far West Valley, i motori rombanti di Ducati World, la velocità e le altezze da brividi di iSpeed, Katun e Divertical, insieme allo Stunt Show più acclamato d’Europa sono gli ingredienti per una nuova stagione ricca di soprese, da vivere tutti insieme per festeggiare i 30 anni del Parco. In programma ci saranno eventi esclusivi con aperture straordinarie fino a tarda sera – per godere di tante ore di divertimento in più – grandi spettacoli, meet&greet e il ritorno della parata a fine giornata.

Nuovi personaggi animeranno le vie di Mirabilandia, mentre Otto, Mike e Fanny sono pronti ad accogliere tutti in totale sicurezza per un divertimento senza pensieri.

Dal 18 giugno al 4 settembre torna, con orario prolungato fino alle 19, anche la spiaggia più caraibica della Romagna: il parco acquatico Mirabeach!

La stagione 2022 di Mirabilandia prenderà il via sabato 2 aprile e si concluderà domenica 6 novembre.

Per ulteriori informazioni e calendario: mirabilandia.it

Abbonamenti da 59,90€

Parco + Hotel 100% rimborsabile da 49,90€ e per prenotazioni fino al 31 maggio i bimbi entrano gratis!

850.000 mq, 46 attrazioni, 6 aree tematiche, show, punti ristoro, negozi e photocall. Con questi numeri Mirabilandia è il più grande parco divertimenti in Italia che quest’anno festeggia i suoi primi 30 anni. Dall’apertura del 1992 a oggi ha continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni nuove, sempre uniche e diverse, per coinvolgere famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti spericolati. Le tecnologie all’avanguardia rendono il Parco da Guinness dei primati: iSpeed il più alto e veloce launch coaster in Italia, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, Divertical è il più alto water coaster al mondo ed Eurowheel, con i suoi 90 metri, è la seconda ruota panoramica più alta del continente. Il 2019 è stato l’anno di Ducati World: 35.000 mq completamente trasformati per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico, costruita intorno a Desmo Race, l’esclusivo roller coaster interattivo a doppio binario che simula la guida di una moto Panigale V4 per far sentire tutti dei veri piloti. Nel 2014 è stata inaugurata Dinoland, la più vasta area presente in un parco divertimenti dedicata al mondo dei dinosauri. Il mondo dei cowboy è arrivato nel 2016 con la Far West Valley, completamente in stile old west e adatta a tutta la famiglia. Molto amato e seguito anche il programma degli show che propone, tra gli altri, “Hot Wheels City – La nuova sfida”, il più acclamato stunt show d’Europa, con il loop mobile più alto, 18 metri di altezza, mai eseguito prima in un parco divertimenti. Accanto a Mirabilandia nel 2003 è nato Mirabeach, un Parco acquatico in stile caraibico con sabbia bianchissima e una laguna cristallina che concilia relax e divertimento. Nel 2018 l’area è stata ampliata con ulteriori 20.000 mq, in cui sono ospitati 6 emozionanti scivoli, un’esclusiva area Vip e una piscina a onde di 2.000 mq.