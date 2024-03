Al via la posa del ponte Bailey

Dalle 16 di oggi, mercoledì 6 marzo il ponte Bailey che da piazza Lanzoni- via Ugo Piazza collega via Renaccio sta prendendo forma e vita. Sono iniziati i lavori di spinta verso la spalla su via Renaccio ed entra sera vi saranno una ventina di metri di sbalzo. Il ponte di poco più di 73 metri peserà oltre 280 tonnellate con una campata unica. I lavori dovrebbero terminare entro il 18 marzo, poi seguiranno i lavori di viabilità e collaudo per rendere fruibile la struttura ad inizio aprile come da previsioni.