Al posto dello scalo merci un viale per collegare la stazione a via Medaglie d’oro | VIDEO

Nasce il progetto di una nuova viabilità che collegherà la stazione dei treni con via Medaglie d’Oro. Oltre al nuovo sottopasso per collegare la stazione con via Filanda Nuova, il Comune di Faenza ha presentato la cosiddetta “Fase 3” del processo di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria. Sul terreno dell’attuale scalo merci il Comune di Faenza ha in progetto di realizzare un viale, con pista ciclopedonale annessa, che costeggi tutte le realtà che oggi insistono su via Laghi, passi dietro il Museo Malmerendi e arrivi in prossimità del sottopasso di via Medaglie d’Oro. Da via Laghi, bici e pedoni potranno poi raggiungere la nuova via grazie ad altri due collegamenti, uno dei quali costeggerà la scuola d’infanzia “Il giardino dei sogni”, mentre via Scalo Merci rimarrà a fruizione unicamente dei residenti, oltre che degli utenti deboli che vorranno accedere alla stazione.

Per il nuovo collegamento però si dovrà attendere di conoscere il destino dello scalo merci. Entro un anno il Comune dovrà decidere infatti se trasferirlo in un’altra area o se chiuderlo definitivamente.