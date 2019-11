Una donna di 33 anni residente a Ravenna stava facendo la gara del trail dell’Ulivo, dove vi erano diverso concorrenti, in località S.Eufemia.

Questa gara parte da Marradi e arriva a Brisighella. Il sentiero che stava percorrendo, bagnato dalle piogge di questi ultimi giorni, in un tratto è contraddistinto da una importante pendenza. Mentre la donna stava transitando in quel punto, per cause da accertare, è caduta procurandosi un importante trauma alla gamba che non le ha più consentito di proseguire. Sono le 11,40. Gli stessi concorrenti, visto l’accaduto, hanno chiamato immediatamente i soccorsi telefonando al 118. Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco, si trovava già in quell’area per l’assistenza alla gara e, appena avvertiti dalla Centrale Operativa 118 Romagna si sono recati immediatamente sul posto.

Il 118 oltre alla squadra del CNSAS, invia sul posto l’ambulanza e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano , dotato di verricello, con a bordo un Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino, vista la zona molto impervia e complessa. Purtroppo dopo qualche miglio di volo l’elicottero è stato costretto ad annullare la missione causa nebbia. Le operazioni di soccorso sono però continuate con il personale Soccorso Alpino già presente.

La paziente dopo aver immobilizzato l’arto è stata posizionata sulla barella portantina e calata con tecniche alpinistiche fino alla strada asfaltata dove ad attenderla c’era l’ambulanza. Dopo una valutazione sanitaria da parte del personale del 118 la paziente è stata trasportata all’Ospedale di Faenza.

fonte ansa