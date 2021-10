Nuovo sottopasso per collegare via Filanda Nuova con la stazione ferroviaria | VIDEO

Un nuovo sottopasso per ciclisti e pedoni collegherà via Filanda Nuova con la stazione dei treni di Faenza. Il progetto presentato dal Comune rientra nel piano di riqualificazione della stazione che partirà ad inizio del prossimo anno. Contestualmente ai lavori di riqualificazione della stazione, inizieranno i lavori per il nuovo sottopasso che collegherà la nuova stazione degli autobus, che sorgerà accanto alla stazione ferroviaria, con via Masaccio. 1 milione e mezzo l’investimento, finanziato per quasi 600 mila euro dalla Regione. 80-90 m di lunghezza, 4 metri e mezzo di larghezza, quasi 3 metri di altezza a 5-6 m di profondità. Il nuovo collegamento sarà accompagnato da 80 nuovi posti auto in via Filanda Nuova e da 30 posti auto al terminal delle corriere e dovrà essere pronto entro il 2023. In fase di studio poi nuovi collegamenti con l’area di via della Costituzione, il Commissariato di Polizia e con la zona industriale. Contemporaneamente Ferrovie dello Stato porterà avanti l’idea di proseguire il sottopasso all’interno della stazione fino a via Filanda Nuova, per un secondo accesso ai binari, ma non è detto che il progetto si concretizzi.