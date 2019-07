Il Museo civico Malmerendi di Faenza ospita sabato 6 luglio alle ore 21.00 il quarto concerto all’aperto della rassegna “In Tempo”.

Il concerto, a ingresso gratuito, vedrà esibirsi sul palco la Sarti Big Band Jazz Art Ensemble, che presenterà alcuni arrangiamenti di Duke Ellington e Billy Strayhorn, che rivisitano in chiave jazzistica le trascinanti musiche della “Nutcracker Suite” del grande compositore russo Čajkovsky.

Gli arrangiamenti sono stati riadattati per l’organico dell’ensemble, che unisce alla tradizionale formazione della Big Band i colori sonori dati da flauto, violoncello, vibrafono e dalle voci.

La Sarti Big Band Jazz Art Ensemble nasce nell’autunno del 1997 all’interno dei corsi di musica jazz dei maestri Alfredo Impullitti e Silvio Zalambani della scuola comunale “Giuseppe Sarti” di Faenza.

Il gruppo, composto da allievi e insegnanti della scuola, si è esibito in festival, rassegne ed eventi musicali, collaborando con grandi musicisti come Steve Grossman, Kenny Wheleer, Gary Bartz, Paolo Fresu, Gianluigi Trovesi, Tino Tracanna, Pierre Favre, Javier Girotto, Fabrizio Puglisi, Stefano Battaglia, Marco Tamburini, Gabriele Mirabassi, Achille Succi e Federico Lechner, connotando l’ensemble come un laboratorio permanente per musicisti attenti sia ai linguaggi dell’improvvisazione, che alla musica contemporanea e dei nostri giorni.

L’Ensemble, attualmente diretto da Daniele Santimone, è reduce dalla collaborazione con Barbara Casini e Paolo Silvestri in occasione della seconda edizione del Festival “Fiato al Brasile”, che ha ospitato tra gli altri la Big Band dell’Università di Riberão Preto dello Stato di San Paolo del Brasile.

L’ensemble ha partecipato anche a tutte le edizioni successive della rassegna ed è ora impegnato nella produzione di un progetto che coinvolge un’altra importante realtà della scuola, l’Ensemble d’Archi “G. Sarti” diretto da Paolo Zinzani.

L’Ensemble ha registrato con le composizioni di Alfredo Impullitti, vincitore di molti concorsi di composizione, due incisioni discografiche “Geometria dell’Abisso” e “Missa”, attualmente in catalogo per l’etichetta Splasch/Blue Note, in ripresa diretta nella suggestiva cornice del Teatro Masini di Faenza.

Il prossimo concerto della rassegna In Tempo – “Violino solo tra virtuosismi e cantabilità” – è in programma l’11 luglio, alle ore 21.00, al Museo internazionale delle ceramiche.