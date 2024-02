“Un nuovo borgo eco-sostenibile a pochi passi dal centro di Ravenna, costituito da ville esclusive e appartamenti di pregio per un’esperienza abitativa green” così viene presentata l’urbanizzazione di via Mingaiola, traversa di via Fiume Abbandonato a ridosso di piazza Baracca e Porta Adriana, un progetto di Ala Immobiliare Srl in collaborazione con Gabetti Home Value, affidato allo studio di architettura ravennate Nuovostudio.

Un vero e proprio piccolo borgo che ospiterà 17 soluzioni abitative con “spazi ampi e confortevoli, edifici al top della classe energetica, aree verdi pensate come una sorta di ampliamento degli stessi spazi abitativi” – continua la presentazione – “garage e parcheggi privati, con l’obiettivo di unire alla bellezza dell’abitare la comodità della città, all’insegna della sostenibilità ambientale e cercando di massimizzare la qualità della vita”.

Il progetto – ribattezzato Mi.Ra. Exclusive Residence e commercializzato da Fabrizio Savorani di Gabetti Franchising Ravenna e Gruppo Savorani – verrà presentato alla città nel corso di un incontro pubblico in programma giovedì 15 febbraio (dalle 17) al mercato coperto di Ravenna, in piazza Andrea Costa.

A introdurre il tema, l’assessora all’Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Ravenna, Federica Del Conte, che lascerà poi la parola a Gianluca Bonini di Nuovostudio e ai protagonisti dell’investimento, Enrico Cestari, direttore di Gabetti Home Value, e Giacomo Sebastiani, amministratore unico di Ala Immobiliare