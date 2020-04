“Questa sarà una settimana delicata per l’epidemia, dipende fortemente dai nostri comportamenti. Quindi al di là dei controlli e delle denunce, vi garantisco che per quello che abbiamo passato e che stiamo ancora passando, pensare di andare a fare una scampagnata sarebbe un atto scellerato”. Lo ha detto Sergio Venturi, commissario per l’emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna.

Il commissario ha sottolineato che “l’altro ieri il numero delle guarigioni ha sorpassato decessi. E anche questo significa aver imboccato la strada giusta, siamo sufficientemente vicini alla sponda opposta del guado – ha aggiunto Venturi – cominciamo a vedere la possibilità di arrivare dall’altra parte del fiume, ma bisogna stare attenti”.

