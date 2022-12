“In occasione della Giornata Internazionale della Solidarietà umana, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tutti i Lions Club d’Italia uniscono le forze e sono chiamati a raccolta per l’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola”, con l’obiettivo di dare concreto sostegno alle famiglie in difficoltà.

La Giornata Internazionale della Solidarietà umana vuole identificare la solidarietà come valore fondamentale e universale alla base delle relazioni tra i popoli. Per celebrare questa occasione, anche i sette Lions Club di Ravenna, Cervia e Cesenatico hanno deciso di partecipare all’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola”, invitando tutti i soci Lions ad aiutare le persone che si trovano più in difficoltà attraverso un piccolo gesto: donare pasti caldi.

Le iniziative previste sono molteplici.

Il Lions Club “Ravenna Host” ha donato alle parrocchie di San Rocco, S. Maria Maggiore e alla Caritas diocesana 2.000 euro in buoni spesa.

Il 17 dicembre 2022 presso la Prefettura di Ravenna, alla presenza del Prefetto Dott. Castrese De Rosa, seguirà la consegna di 100 buoni spesa da €. 10,00 pari a €. 1.000 ciascuno alle parrocchie di San Rocco e di San Simone e Giuda – S. Pier Damiano da parte dei Club “Ravenna Bisanzio”, “Ravenna Dante Alighieri” e “Ravenna Romagna Padusa”.

Seguirà alla sera del 17 dicembre alle ore 20,30 la cena al Dormitorio “Re dei Girgenti” di Ravenna dove i Lions offriranno il pasto natalizio e aiuteranno sia nella preparazione che nel servizio.

Il 18 dicembre alle ore 12,30 presso la Mensa di Santa Teresa e Caritas sarà offerto il pranzo natalizio con il menù classico della tradizione e anche in questo caso saranno impegnati molti volontari Lions sia nella preparazione che nel servizio ai tavoli e non solo.

I Lions apriranno la serie delle iniziative nella settimana dal 15 al 31 dicembre in cui i soci si aggiungeranno ai volontari del Dormitorio “Re dei Girgenti” per la preparazione e distribuzione delle sportine serali a persone in difficoltà economica.

A Cervia e Cesenatico è prevista la consegna di 50 buoni spesa da 10 €. cad., pari a 500 €, da parte dei Lions Club Cervia Ad Novas e Milano Marittima 100, quest’ultimo in collaborazione con la So.San., alle Caritas diocesane di Cervia, Cesenatico e Castiglione. La consegna avrà luogo sabato 17 dicembre alle ore 11,00 in Piazza Garibaldi a Cervia.

I Lions club italiani con 40.000 soci, oltre 1.300 club, distribuiti su tutto il territorio nazionale operano da 70 anni al servizio della Comunità e nell’ultimo anno sociale hanno realizzato attività di servizio per oltre 8,7 milioni di euro, aiutando oltre 2 milioni di persone, questo grazie anche al contributo della Fondazione Internazionale dei Lions che da 50 anni sostiene l’attività dei club nel 205 paesi del mondo dove è presente l’Associazione.

I Club di Ravenna – Cervia – Cesenatico hanno pensato di “arricchire” questa iniziativa nazionale collegandola al Natale che è per eccellenza la festa più attesa e più sentita dell’anno. È un’occasione per trascorrere del tempo gioioso in famiglia.

Per molte persone, però, il Natale è un giorno come tanti altri, solo uno in più da far passare. È uno dei periodi dell’anno in cui il senso di solitudine degli anziani, e non solo, si aggrava per il ricordo delle persone care che se ne sono già andate e dei momenti di allegria vissuti in famiglia in passato.

Per questo motivo donare un pasto a chi si trova in una condizione di fragilità economica è un gesto semplice e, al contempo, molto utile. I Lions vogliono compiere questo gesto tutti insieme nella giornata mondiale della solidarietà per esprimere pienamente il loro desiderio di servire con il cuore, dando risposte significative e concrete pensando non solo a chi è in difficoltà economica ma anche pensare a chi è solo.

Lo scopo è quello sì di donare buoni spesa, pacchi regalo o qualsiasi altra cosa ci sia necessità ma soprattutto legare l’aspetto del bisogno concreto all’umanità dell’incontro, delle relazioni con le persone, al dialogo e al sorriso. Donare tempo che è il bene più grande che abbiamo.

Di vivere emozioni che permettono ai soci di scoprire di avere fatto molto di più di una donazione di pasti caldi, condividendo momenti di gioia e di affetto. Momenti di intensità che rendono concreta l’azione dei Lions di prestarsi agli altri in servizio, sempre di più con la gente, per la gente e tra la gente.

La gioia di servire con il cuore, andando oltre il gesto della materiale donazione, per condividere, piuttosto, la condizione della solitudine, della malattia, della povertà e del disagio in genere.

Sono esperienze che mettono sempre di più direttamente a contatto con le realtà del territorio in cui confluiscono i bisogni.

Ogni gesto, anche il più piccolo, può aiutare tanto, quindi…Aggiungi un posto a tavola!”