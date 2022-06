Si chiude in Emilia Romagna il tris di semifinali “on the beach” di Pizza Bit Competition, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti con la collaborazione del Gambero Rosso come media partner.

I 180 pizzaioli ai nastri di partenza sono diventati 27 dopo le nove selezioni regionali (3 al Nord, 3 al Centro e 3 al Sud) effettuate da febbraio a maggio; al termine delle semifinali resteranno solo in 9 a contendersi il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2023”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

Dopo le prime due semifinali disputate in Calabria e in Abruzzo con i pizzaioli qualificati rispettivamente nelle gare regionali del Sud e del Centro Italia, il 4 luglio a Cervia (RA) presso il Fantini Club sarà il turno degli ultimi nove semifinalisti provenienti dalle gare regionali disputate al Nord Italia (Piemonte, Lombardia e Veneto). I tre concorrenti che otterranno il punteggio migliore conquisteranno gli ultimi posti per la finalissima in programma il 10 settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna in occasione delle celebrazioni per i 190 anni dell’azienda.

Nelle semifinali i pizzaioli si confrontano sulla realizzazione della Pizza tonda classica al Piatto e sono giudicati da una giuria tecnica, composta da esperti del settore, blogger e giornalisti tra cui rappresentanti del Gambero Rosso, e una giuria popolare. Si qualificano alla fase successiva i concorrenti che risultano migliori in base a ricetta dell’impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato.

Partner tecnico dell’intera competizione è Moretti Forni, azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati, che ha ospitato la gara delle Marche presso la propria Accademia della Cottura MorettiLAB. Durante le semifinali e la finale Molino Dallagiovanna si avvarrà della collaborazione di Cast Alimenti, la Scuola di cucina di cui è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni. Presentatori d’eccezione delle 3 semifinali e della finale sono i due chef e noti conduttori televisivi Andrea Mainardi e Daniele Persegani.

Con l’inizio delle semifinali si è registrato l’ingresso tra i partner di Pizza Bit Competition di RDS 100% Grandi Successi come Official Radio, che anche a Cervia regalerà a tutti i presenti momenti di musica e intrattenimento con i DJ set. Nella finalissima l’intrattenimento firmato RDS 100% Grandi Successi sarà arricchito dalla presenza del conduttore Giacomo Ciccio Valenti.

Per maggiori informazioni: https://www.dallagiovanna.it/pizza-bit-competition.

Ecco l’elenco completo dei semifinalisti:

4 luglio Fantini Club – Cervia (RA)

Daniel Serale – “Le Lanterne” di Borgo San Dalmazzo (CN)

Gianluca Ferraioli – “Il Cantuccio” di Dronero (CN)

Fabrizio Borgna – “Salvia e Rosmarino” di Sgonico (TS)

Alex Guidetti della pizzeria “Fratelli Iaiunese” di Reggio Emilia

Erjon Picari della pizzeria d’asporto “L’Amalfitana” di Brescia

Alessandro Raffi della pizzeria “Lievitiamo” di Brescia

Andrea Clementi della pizzeria “Punto Pizza” di Venezia

Michele Dorigo della pizzeria “Lievitiamo” di Chioggia (VE)

Jody Parise della pizzeria “Cu.Pi.” di Bassano del Grappa (VI)