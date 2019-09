Un 35enne faentino, residente in un campo nomadi, è stato accoltellato dalla compagna e poi abbandonato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna. L’episodio risale a diversi giorni fa, ma solo ora i carabinieri del capoluogo emiliano hanno potuto fare luce sulla storia. L’uomo infatti ai soccorritori aveva raccontato di essersi ferito da solo mentre per i militari non era stato possibile raccogliere la testimonianza. Il 35enne, arrivato in ospedale, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza dal quale si è poi ripreso solo in questi giorni. Le indagini degli investigatori hanno quindi portato ad un’altra verità: a ferire l’uomo sarebbe stata la compagna, una 33enne torinese. La donna avrebbe colpito l’uomo durante una lite e poi sarebbe scappata dopo averlo accompagnato in ospedale.

La donna è stata arrestata e condotta in carcere.