Una serata dedicata alla nutrizione si terrà il prossimo lunedì, 8 gennaio 2024, alle ore 20.30, presso le Scuole Marri-S.Umiltà in Via Bondiolo, 38, a Faenza.

L’evento “ABC Cibo” vedrà la partecipazione di due esperti di spicco: Iader Fabbri, biologo, nutrizionista e appassionato divulgatore scientifico, e la dott.ssa Mariateresa Tosi, medico pediatra. Una coppia di professionisti di grande valore che guideranno il pubblico nella comprensione delle basi per un’alimentazione equilibrata per ogni fascia d’età.

Educhiamo APS, in collaborazione con le Scuole Marri-S.Umiltà, è l’ideatore di questa iniziativa unica, mirata ad esplorare le opportunità di un’educazione alimentare che favorisca la crescita, rivolta non solo ai giovani ma a tutte le fasce d’età. L’evento sottolineerà il profondo legame tra una corretta alimentazione e la salute.

Dettagli dell’Evento:

Data: Lunedì 8 Gennaio 2024

Ora: 20.30

Luogo: Scuole Marri-S.Umiltà, Via Bondiolo, 38, Faenza

L’incontro si svolgerà in presenza, permettendo a tutti i partecipanti di interagire attivamente con gli esperti e partecipare alla discussione. Non è prevista la prenotazione dei posti. L’accesso sarà possibile fino al raggiungimento della massima capienza del teatro.

L’associazione Educhiamo APS nata per il supporto alla didattica del territorio

L’Associazione Educhiamo APS è una nuova associazione nata nel 2022 che si pone come punto di riferimento nell’offrire supporto alla didattica. Attraverso iniziative di formazione extra-scolastica, l’associazione amplia gli orizzonti dell’apprendimento, creando opportunità che vanno al di là delle pareti delle aule. L’associazione si prefigge di costruire di una rete educativa solida, collaborando attivamente con enti e associazioni impegnati nell’ambito dell’educazione. Questa connessione sinergica consente di condividere risorse e idee, promuovendo un ambiente educativo più ricco e inclusivo. Oltre alla formazione, Educhiamo APS si distingue per il suo sostegno finanziario all’azione educativa. Attraverso raccolte fondi e altre iniziative, l’associazione si impegna a fare in modo che ogni studente abbia accesso alle risorse necessarie, indipendentemente dal contesto socio-economico.

La Scuola Marri – S.Umiltà di Faenza

Nata nel 2003 ereditando una lunga e consolidata storia educativa nel territorio faentino, la Fondazione Marri- S.Umiltà riunisce oltre 500 alunni dal Nido fino alle Scuole Medie e un centinaio di persone tra docenti e personale Ata, suddivisi tra le varie Scuole.

Asilo Nido 0-3 anni – tre sedi: Sacro Cuore San Rocco; S.Umiltà; S. Antonino.

Scuola dell’Infanzia – due sedi S.Antonino; S.Umiltà

Scuola Primaria – S. Umiltà

Scuola Secondaria di I grado – S. Umiltà