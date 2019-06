Assegnato nei giorni scorsi alla ravennate Maria Vittoria Baravelli il premio Rotary club Galla Placidia. Il riconoscimento è rivolto a giovani donne ravennati che si sono distinte in ambito professionale, culturale e sportivo ed è stato istituito nel 2006. Un omaggio che negli anni ha visto premiate artiste, manager, imprenditrici, giornaliste sotto i 35 anni che si sono distinte in Italia e all’estero.

Il premio è stato consegnato al circolo dei Forestieri dal presidente del club Paolo Bassi alla presenza di numerosi soci e dell’assessore al turismo Giacomo Costantini. Ravennate di nascita, milanese d’adozione, Maria Vittoria Baravelli, 26 anni, influencer, si interessa di arte e si definisce “Art Sharer”, certa della necessità di alimentare un più profondo dialogo tra le discipline e le nuove generazioni.

Lavora nel mondo della cultura tra Ravenna, Milano e Londra, ha curato diverse mostre d’arte e di fotografia e partecipato alla realizzazione di alcuni libri e cataloghi. Da Marzo 2018 è entrata a far parte del consiglio di amministrazione del Museo d’arte della città di Ravenna, il Mar.

Collabora con Il Corriere della Sera, LensCulture, Artribune, Exibart, Minima et Moralia, Artslife, Cultweek e Il Fotografo. Ha curato il progetto IdDante nel 2016 per Bonobolabo portando a Ravenna lo street art brasiliano Kobra, autore del celebre murales di via Pasolini.