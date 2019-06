Domenica 9 giugno, in occasione della giornata nazionale Enpa rifugi aperti, l’infermeria felina sarà aperta al pubblico dalle 15 alle 18. Sarà una giornata ricca di emozioni in cui i partecipanti avranno la possibilità di conoscere sia i trovatelli che i volontari che li accudiscono quotidianamente.

Durante la giornata è in programma la Festa degli Amici Cucciolotti, l’appuntamento annuale che vede riuniti in tutta Italia, migliaia di giovani collezionisti accompagnati dalle proprie famiglie per lo scambio delle ‘figurine che salvano gli animali’. Alcuni giorni fa – commentano i volontari – abbiamo ricevuto due bancali di cibo umido donato grazie alla collezione Amici Cucciolotti 2019 della Pizzardi Editore a testimonianza del fatto che chi colleziona queste figurine aiuta concretamente gli animali.

Nel corso della giornata di festa è previsto lo scambio di figurine doppie e di parlottini degli Amici Cucciolotti. Tutti i partecipanti riceveranno un premio fornito dalla Pizzardi Editore.