A febbraio al momento temperatura media di 3.5°C superiore alla media

Alberi in fiore con settimane di anticipo. Temperatura media fra le più alte degli ultimi 78 anni. A metà del secolo scorso, nelle settimane centrali di febbraio, i termometri toccavano pochi gradi sopra lo zero di temperatura massima, mentre le minime raggiungevano e a volte superavano i -10°C. Dati pubblicati in questa primavera anticipata dal Gruppo Meteo dell’Osservatorio Torricelli di Faenza. Sempre il gruppo, ha fatto notare come negli ultimi 10 anni, solo nel 2018 si è avvertito un freddo più intenso rispetto alla media stagionale, con i termometri un grado al di sotto della norma.