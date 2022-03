Inizia a prendere forma il progetto partecipativo “Comunità sostenibili: attiviamoci per rendere inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili i nostri paesi” promosso dall’Asp Romagna faentina, con il contributo della L.R.15/2018 dell’Emilia Romagna, che intende rilanciare il ruolo e le funzioni operative dei Comitati Comunali (CC) sul territorio.

Per aiutare la partecipazione delle comunità l’idea progettuale punta a fare dei Comitati Comunali protagonisti di una sostenibilità concreta nati e animati dalle persone, associazioni e aziende del territorio. Il tutto promuovendo l’attivismo e la voglia di mettersi in gioco nei confronti della propria comunità di riferimento. Nel caso specifico i Comuni di Castel Bolognese e Solarolo.

Dopo i preliminari momenti di presentazione adesso è il momento della fase interlocutoria diretta con le stesse comunità. A tal fine è stato creato un questionario che i cittadini e le cittadine di Castel Bolognese e Solarolo potranno compilare. Si tratta di sondaggi per capire la percezione che si ha dei territori nei quali risiedono per quel che riguarda l’ambito socio-sanitario-culturale-assistenziale e quanto si conosce l’esistenza e le funzioni dei Comitati Comunali di ASP.

Il questionario è compilabile entro il 10 aprile a questo link: https://forms.gle/4TGDFTjxRh7etXcF7

Chi fosse impossibilitato ad accedervi online, può rivolgersi allo 347 0743593 per conoscere il punto più vicino in cui compilare la versione cartacea.

Intanto è in fase di preparazione un seminario, programmato per la giornata di mercoledì 6 aprile a Castel Bolognese e in replica giovedì 7 aprile a Solarolo a partire dalle 18 (luoghi ancora da definire) in cui verrà presentato pubblicamente il progetto e fornite indicazioni sull’evoluzione dei Comitati Comunali e sul concetto di sostenibilità di un territorio.

Allo progetto fino a questo momento hanno aderito: i Comuni di Castel Bolognese e Solarolo, l’Asp, la Confraternita di Misericordia Odv, la Pro loco di Castel Bolognese, Amici del Mulino Scodellino, Casa Novella, Centro aggregazione giovanile “il Villaggio” di Solarolo, i comitati comunali di Castel Bolognese e Solarolo.