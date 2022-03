SERIE D MASCHILE

È di una vittoria e di una sconfitta il bilancio della Stampamondo nel doppio confronto con la Pietro Pezzi Ravenna, affrontata due volte in pochi giorni. Nella prima sfida disputatasi a Faenza, la squadra di coach Raggi ha vinto 3-0 (25-17; 25-23; 25-20), mentre nella seconda ha perso 1-3 (13-25; 23-25; 25-22; 25-19)

La Stampamondo giocherà la prossima partita giovedì alle 20.30 in casa contro la Pediatrica Pallavolo Bologna, delicato scontro salvezza.

Classifica (tra parentesi le gare disputate): Atlas San Zaccaria (14) 42; Forlì Volley (15) 35; Facile Volley Forlì (14) 32; Savena Pallavolo (16) 31; Pallavolo Budrio (15) 27; Pietro Pezzi Ravenna (15) 20; Foris Index Involley (16) 18; Stampamondo Faenza (15) 15; Orbite Volley Ravenna (15) 14; Argenta Volley (15) 10; Pediatrica Bologna (14) 2.

SERIE C FEMMINILE

La Tecnoprotezione non è scesa in campo nel week end: la partita in casa del Pontevecchio Bologna è stata infatti rinviata a data da destinarsi. In questa settimana le faentine giocheranno due partite: giovedì alle 21 in casa del Massavolley e sabato alle 17.30 al PalaBubani contro Budrio.

Classifica (tra parentesi le gare disputate): Castenaso (15) e Progresso Bologna (15) 40; Russi (16) 31; Argelato (14) 25; Massa Lombarda (14) 24; Ferrara (14) 17; Budrio (15) 16; Pontevecchio Bo (14) e Tecnoprotezione Faenza (13) 15; Liverani Involley (15) 9; Villanova (15) 8.