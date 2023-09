Primo weekend autunnale di gare per Atletica 85 Faenza BCC, molto importante in particolare per Fiorenza Pierli, che a Pescara, in occasione dei campionati europei master si classifica terza nella gara dei 1500m in 4’38”46 nella categoria F40. Brava davvero Fiorenza, che ogni gara che disputa è una certezza.

ABologna invece si sono disputati i campionati regionali individuali cadetti/e valevoli anche come Campionati di Società. La prima giornata di sabato si è contraddistinta dalla tanta pioggia e addirittura dalla grandine, che ha costretto gli organizzatori a sospendere le gare ed alcune a rimandarle al giorno dopo. Nonostante tutto, nel complesso tanti buoni risultati, tra cui Pietro Rizzo negli 80m cadetti, che giunge secondo in 9”73, laureandosi vicecampioneregionale. Bene anche Panzavolta Pietro nei 1200m siepi che si classifica terzoin 3’35”33.

Nella classifica finale dei punteggi dei CDS la nostra società si classifica quinta con i cadetti su quindici squadre totali in classifica, mentre le cadette none.